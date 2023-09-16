Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Волендам
Фортуна - Волендам: обзор матча 16 сентября 2023
Фортуна
16.09.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
3 : 1
Завершен
Волендам
59'
О. Озякуп
66'
Т. Нослин
89'
А. Халилович
41'
Г. Куоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Волендам
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
А. Халилович
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Халилович
Пас отдал
И. Пинту
89'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Дийкс
85'
Замена
М. Лазетич
️️️️
Т. Нослин
85'
81'
Замена
D. Johnson
️️️️
Б. Плат
80'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Г. Куоль
80'
Замена
Д. Флинт
️️️️
M. de Haan
ГОЛ! 2:1!
Т. Нослин
Пас отдал
И. Кордоба
66'
66'
Замена
J. Antonioli
️️️️
Л. Зеефуик
ГОЛ! 1:1!
О. Озякуп
Пас отдал
А. Халилович
59'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
К. Сирхейс
55'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Л. Розье
55'
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Куоль
Пас отдал
Б. Улд-Чих
Желтая карточка
М. Дийкс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
29
Rob Tol
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
37
Joey Antonioli
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пандур
35
Дийкс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Нослин
14
Сирхейс
4-2-1-3
1
Бакхаус
5
Бенамар
4
Мирани
2
4
Плат
8
6
Твигт
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
25
Зеефуик
35
Дийкс
21
Вита
21
Вита
35
Дийкс
32
Розье
15
Озякуп
15
Озякуп
32
Розье
10
Халилович
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
10
Халилович
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Сирхейс
14
Нослин
8
Лазетич
8
Лазетич
14
Нослин
8
3
Флинт
3
Флинт
8
25
Зеефуик
37
37
25
Зеефуик
36
Куоль
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
36
Куоль
4
Плат
79
79
4
Плат
Остались в запасе
Фортуна
Волендам
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
23
Zach Booth
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Фортуна - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Новости команд
Все
Фортуна
Волендам
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+