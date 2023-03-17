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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Фортуна
Волендам - Фортуна: обзор матча 17 марта 2023
Волендам
17.03.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
42'
К. Эйтинг
52'
О. Буур
62'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Фортуна
Желтая карточка
Ф. Антонуччи
90'
+1
Желтая карточка
Д. Флинт
87'
Замена
Ф. Антонуччи
️️️️
О. Буур
85'
Желтая карточка
Б. Плат
76'
71'
Желтая карточка
И. Пинту
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
В. Улд-Чих
68'
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Нослин
Пас отдал
У. Эмбалу
61'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Мюрен
57'
55'
Замена
Р. Вита
️️️️
Д. Кокс
55'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Т. Бейтинк
ГОЛ! 2:0!
О. Буур
Пас отдал
Д. Джон Маркин
52'
Замена
Д. Флинт
️️️️
Б. Бенамар
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Эйтинг
Пас отдал
В. Улд-Чих
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-3-2-2
1
Станкович
4
Плат
4
Мирани
5
Бенамар
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
2
Буур
73
Улд-Чих
6
Твигт
7
ван Мегем
21
Мюрен
4-1-1-2-2
1
Пандур
22
Сиовас
12
Пинту
3
Гут
27
Кокс
6
Дуарте
8
Бистрович
14
Нослин
14
Кордоба
29
Бейтинк
17
Йылмаз
5
Бенамар
3
Флинт
3
Флинт
5
Бенамар
2
Буур
10
Антонуччи
10
Антонуччи
2
Буур
73
Улд-Чих
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
73
Улд-Чих
21
Мюрен
9
Верман
9
Верман
21
Мюрен
27
Кокс
21
Вита
21
Вита
27
Кокс
29
Бейтинк
11
Эмбалу
11
Эмбалу
29
Бейтинк
6
Дуарте
19
Глэдон
19
Глэдон
6
Дуарте
Остались в запасе
Волендам
Фортуна
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Волендам - Фортуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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