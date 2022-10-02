Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Волендам
Фортуна - Волендам: обзор матча 02 октября 2022
Фортуна
02.10.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 8 тур
2 : 0
Завершен
Волендам
33'
У. Эмбалу
44'
О. Озякуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Волендам
Замена
К. Бассетт
️️️️
А. Ферати
81'
Замена
В. Сурлис
️️️️
О. Озякуп
81'
72'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Р. Мюрен
Замена
Т. Таски
️️️️
И. Кордоба
71'
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
71'
Желтая карточка
А. Ферати
69'
61'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Б. Бенамар
46'
Замена
Х. Верман
️️️️
Д. ван Мегем
ГОЛ! 2:0!
О. Озякуп
Пас отдал
И. Пинту
44'
39'
Красная карточка
Б. Улд-Чих
ГОЛ! 1:0!
У. Эмбалу
33'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Л. Дуарте
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Арианит Ферати
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Умару Эмбалу
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
27
Кокс
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
10
Ферати
6
Дуарте
15
Озякуп
14
Кордоба
17
Йылмаз
11
Эмбалу
3-3-2-2
1
Станкович
5
Бенамар
4
Плат
4
Мирани
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
4
Мбуямба
11
Ористанио
7
ван Мегем
21
Мюрен
77
Улд-Чих
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
6
Дуарте
21
Эрдоган
21
Эрдоган
6
Дуарте
10
Ферати
17
Бассетт
17
Бассетт
10
Ферати
15
Озякуп
90
Сурлис
90
Сурлис
15
Озякуп
14
Кордоба
7
Таски
7
Таски
14
Кордоба
5
Бенамар
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
5
Бенамар
7
ван Мегем
9
Верман
9
Верман
7
ван Мегем
21
Мюрен
25
Зеефуик
25
Зеефуик
21
Мюрен
Остались в запасе
Фортуна
Волендам
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Bryant Nieling
ЦЗ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Фортуна - Волендам
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Волендам
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+