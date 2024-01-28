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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Фортуна
Волендам - Фортуна: обзор матча 28 января 2024
Волендам
28.01.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
0 : 1
Завершен
Фортуна
50'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Фортуна
89'
Замена
А. Да Крус
️️️️
К. Сирхейс
84'
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
Р. Мюрен
️️️️
M. de Haan
83'
83'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Халилович
Замена
Р. Маулун
️️️️
К. Твигт
76'
Замена
Вивальду
️️️️
Д. Мирани
76'
64'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Д. Лонвейк
64'
Замена
С. Вут
️️️️
М. Дийкс
Замена
Z. Booth
️️️️
Б. Улд-Чих
63'
Желтая карточка
Л. Зеефуик
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Кордоба
Пас отдал
К. Петерсон
46'
Замена
К. Петерсон
️️️️
А. Ферати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
23
Zach Booth
ЦП
36
Mika van der Horst
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
3-2-3-2
1
Бакхаус
2
Буур
4
Мирани
5
Бенамар
27
Кокс
4
Плат
8
18
6
Твигт
25
Зеефуик
77
Улд-Чих
4-1-2-2-1
34
Веррипс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
10
Ферати
21
Лонвейк
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
77
Улд-Чих
23
23
77
Улд-Чих
6
Твигт
10
Маулун
10
Маулун
6
Твигт
8
21
Мюрен
21
Мюрен
8
4
Мирани
9
Вивальду
9
Вивальду
4
Мирани
35
Дийкс
4
Вут
4
Вут
35
Дийкс
10
Халилович
15
Озякуп
15
Озякуп
10
Халилович
14
Сирхейс
9
Да Крус
9
Да Крус
14
Сирхейс
10
Ферати
7
Петерсон
7
Петерсон
10
Ферати
21
Лонвейк
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
21
Лонвейк
Остались в запасе
Волендам
Фортуна
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
36
Mika van der Horst
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Iman Griffith
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
36
Mika van der Horst
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Iman Griffith
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Волендам - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
11
Количество передач
519
339
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.46
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Kras Stadion, Volendam
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