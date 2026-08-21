Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Фортуна Ситтард» и АЗ Алкмар пройдет 22 августа 2026 года в Ситтарде на одноименном стадионе. Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и расположились на четвeртом месте. Гости – лидеры турнирной таблицы с шестью очками после двух разгромных побед. При этом «Фортуна» традиционно сильна дома – не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с АЗ Алкмар нередко забивает. Сможет ли хозяева прервать гегемонию лидера и отобрать очки, или АЗ Алкмар продолжит победное шествие и укрепится на вершине?

Кто победит в матче

«Фортуна Ситтард» подходит к игре в хорошем тонусе. Команда забивает в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – серьeзный показатель для команды из середины таблицы. В стартовых турах «Фортуна» обыграла «Камбюр» (3:1) и сыграла вничью с ПСВ (2:2), что говорит о способности давать бой фаворитам. Домашняя статистика также внушает оптимизм – пять матчей без поражений в семи последних встречах на своей арене. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Против атакующего АЗ Алкмар это может стать проблемой, но «Фортуна» умеет забивать, что даeт шанс на гол.

АЗ Алкмар находится в феноменальной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, забивая в пяти матчах подряд. В стартовых турах АЗ Алкмар разгромил «Ден Хааг» (2:0) и «Утрехт» (4:1), а в Суперкубке разбил ПСВ со счeтом 4:0. Оборона гостей также надeжна: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Фортуной» АЗ Алкмар имеет подавляющее преимущество – 18 побед в 27 матчах, при этом забивает в трeх последних играх против этого соперника. Даже на выезде гости выглядят фаворитами благодаря классу и текущей форме.

Итоговый вывод: АЗ Алкмар является безоговорочным фаворитом благодаря победной серии, мощной атаке и надeжной обороне. «Фортуна» дома опасна и обязательно забьeт, но еe защита вряд ли выдержит давление лидера. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии АЗ Алкмар имеет подавляющее преимущество: 18 побед против шести у «Фортуны», ещe три матча завершились вничью. При этом в последних трeх очных встречах АЗ Алкмар неизменно забивает, а в двух из трeх последних матчей одержал победу. Текущая форма АЗ Алкмар – четыре победы подряд и разгромы в стартовых турах, у «Фортуны» – хорошая атака, но нестабильная защита. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа АЗ Алкмар с разницей как минимум в один мяч. Феноменальная атакующая форма гостей, их надeжная оборона и уверенные победы в стартовых турах не оставляют сомнений в превосходстве лидера. «Фортуна» способна забить на своeм поле, но еe защита слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа АЗ Алкмар с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Фортуна Ситтард» и АЗ Алкмар состоится 22 августа 2026 года в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.