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«Фортуна Ситтард» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

21 августа 2026 11:29
Фортуна - АЗ Алкмаар
22 авг. 2026, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа АЗ Алкмар с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Фортуна Ситтард» и АЗ Алкмар пройдет 22 августа 2026 года в Ситтарде на одноименном стадионе. Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и расположились на четвeртом месте. Гости – лидеры турнирной таблицы с шестью очками после двух разгромных побед. При этом «Фортуна» традиционно сильна дома – не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с АЗ Алкмар нередко забивает. Сможет ли хозяева прервать гегемонию лидера и отобрать очки, или АЗ Алкмар продолжит победное шествие и укрепится на вершине?

Кто победит в матче

«Фортуна Ситтард» подходит к игре в хорошем тонусе. Команда забивает в восьми последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – серьeзный показатель для команды из середины таблицы. В стартовых турах «Фортуна» обыграла «Камбюр» (3:1) и сыграла вничью с ПСВ (2:2), что говорит о способности давать бой фаворитам. Домашняя статистика также внушает оптимизм – пять матчей без поражений в семи последних встречах на своей арене. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Против атакующего АЗ Алкмар это может стать проблемой, но «Фортуна» умеет забивать, что даeт шанс на гол.

АЗ Алкмар находится в феноменальной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,80 гола за последние пять игр, забивая в пяти матчах подряд. В стартовых турах АЗ Алкмар разгромил «Ден Хааг» (2:0) и «Утрехт» (4:1), а в Суперкубке разбил ПСВ со счeтом 4:0. Оборона гостей также надeжна: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Фортуной» АЗ Алкмар имеет подавляющее преимущество – 18 побед в 27 матчах, при этом забивает в трeх последних играх против этого соперника. Даже на выезде гости выглядят фаворитами благодаря классу и текущей форме.

Итоговый вывод: АЗ Алкмар является безоговорочным фаворитом благодаря победной серии, мощной атаке и надeжной обороне. «Фортуна» дома опасна и обязательно забьeт, но еe защита вряд ли выдержит давление лидера. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии АЗ Алкмар имеет подавляющее преимущество: 18 побед против шести у «Фортуны», ещe три матча завершились вничью. При этом в последних трeх очных встречах АЗ Алкмар неизменно забивает, а в двух из трeх последних матчей одержал победу. Текущая форма АЗ Алкмар – четыре победы подряд и разгромы в стартовых турах, у «Фортуны» – хорошая атака, но нестабильная защита. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 2 (12%)
Ничьих - 2 (12%)
Побед - 13 (76%)
14
Забитых мячей
39
0.82
В среднем за матч
2.29
4:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
4 : 3
21.12.2025
АЗ Алкмаар
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
3 : 3
26.09.2020
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
0 : 2
22.08.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
04.04.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
4 : 3
21.12.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
23.02.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
06.10.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
1 : 2
17.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
01.10.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Фортуна
0 : 3
16.04.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.01.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Фортуна
1 : 2
16.01.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
02.12.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
08.05.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
3 : 3
26.09.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
0 : 0
25.04.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
04.08.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
4 : 2
03.03.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
0 : 3
07.12.2018
АЗ Алкмаар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
(К) ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
28
Джастин Хюбнер
ЦЗ
15
Nick de Groot
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
23
P. Brittijn
ЦП
22
Шило 'т Занд
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
28
Jari De Busser
ВР
5
Матео Чавес
ЛАЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
(К) ОП
4
Льюис Схаутен
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
38
Moussa Gbemou
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
79
Sam De Grand
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
75
Hessel de Wit
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
4-2-1-3
31
Брандерхорст
6
ван Оттеле
28
Хюбнер
15
2
Вайлин
23
22
'т Занд
20
Мишу
9
Декотт
25
Зеефуик
10
Ромени
2-2-3-1-2
28
22
Дейкстра
3
Гос
6
Коопмейнерс
5
Чавес
4
Схаутен
21
10
Смит
7
Патати
9
Мердинк
11
Даал
9
Декотт
12
Пинту
12
Пинту
9
Декотт
15
8
8
15
22
'т Занд
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
22
'т Занд
6
ван Оттеле
5
Укили
5
Укили
6
ван Оттеле
2
Вайлин
3
Гут
3
Гут
2
Вайлин
21
19
19
21
10
Смит
8
Класи
8
Класи
10
Смит
22
Дейкстра
2
Майкума
2
Майкума
22
Дейкстра
9
Мердинк
24
24
9
Мердинк
7
Патати
14
Стенгс
14
Стенгс
7
Патати
Остались в запасе
Фортуна
АЗ Алкмаар
38
Moussa Gbemou
ЦП
1
Luuk Koopmans
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
79
Sam De Grand
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
38
Moussa Gbemou
ЦП
1
Luuk Koopmans
ВР
33
Kaylen Reitmaier
ВР
Остались в запасе
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
R. Ichihara
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
79
Sam De Grand
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фортуна
Точно не сыграют
Иван Маркес
ЦЗ
S. Simons
Ramazan Bayram
ВР
Кристоффер Петерсон
ЛВ
АЗ Алкмаар
Точно не сыграют
Денсо Касиус
ПЗ
Стийе Ресинк
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа АЗ Алкмар с разницей как минимум в один мяч. Феноменальная атакующая форма гостей, их надeжная оборона и уверенные победы в стартовых турах не оставляют сомнений в превосходстве лидера. «Фортуна» способна забить на своeм поле, но еe защита слишком уязвима для такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа АЗ Алкмар с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Фортуна Ситтард» и АЗ Алкмар состоится 22 августа 2026 года в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Фортуна Ситтард» – АЗ Алкмар: смотреть онлайн.

1.90
Победа АЗ Алкмар с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Фортуна
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