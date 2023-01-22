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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фортуна
АЗ Алкмаар - Фортуна: обзор матча 22 января 2023
АЗ Алкмаар
22.01.2023, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
4'
Д. де Вит
24'
Х. Наварро (АГ)
56'
В. Павлидис
11'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фортуна
Замена
З. Бурместер
️️️️
Й. Класи
90'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
89'
78'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
И. Кордоба
63'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Т. Нослин
62'
Замена
Д. Кокс
️️️️
Р. Вита
62'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Л. Дуарте
62'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Наварро
ГОЛ! 3:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
56'
Замена
М. Деккер
️️️️
З. Ванхесден
46'
Желтая карточка
З. Ванхесден
41'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Д. де Вит
34'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Наварро
24'
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Йылмаз
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Одгор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
4-3-3
13
Райан
6
Керкез
4
Хацидиакос
13
Ванхесден
28
Сугавара
8
Класи
14
Рейндерс
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
21
Одгор
3-3-1-2-1
1
Пандур
12
Пинту
55
Радич
3
Гут
23
Наварро
6
Дуарте
21
Вита
10
Ферати
14
Нослин
14
Кордоба
17
Йылмаз
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
13
Ванхесден
23
Деккер
23
Деккер
13
Ванхесден
8
Класи
10
Бурместер
10
Бурместер
8
Класи
20
де Вит
10
Михайлович
10
Михайлович
20
де Вит
21
Вита
27
Кокс
27
Кокс
21
Вита
6
Дуарте
15
Озякуп
15
Озякуп
6
Дуарте
23
Наварро
11
Эмбалу
11
Эмбалу
23
Наварро
14
Кордоба
29
Бейтинк
29
Бейтинк
14
Кордоба
14
Нослин
19
Глэдон
19
Глэдон
14
Нослин
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фортуна
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
32
Федде де Йонг
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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