Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АЗ Алкмаар
Фортуна - АЗ Алкмаар: обзор матча 26 сентября 2020
Фортуна
26.09.2020, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
9'
З. Флемминг
79'
Э. Ханссон
90+6'
З. Флемминг
23'
Д. де Вит
52'
Т. Коопмейнерс
69'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 3:3!
З. Флемминг
Пас отдал
B. Sambou
90'
+6
Желтая карточка
J. Smeets
90'
+5
85'
Замена
Р. Лиувен
️️️️
З. Абухляль
84'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Боадю
Замена
D. Dianessy
️️️️
Д. Кокс
83'
ГОЛ! 2:3!
Э. Ханссон
79'
Замена
М. Анга
️️️️
B. Ninaj
78'
Замена
B. Sambou
️️️️
С. Полтер
77'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Семеду
74'
71'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
П. Хацидиакос
69'
ГОЛ! 1:3!
М. Боадю
Пас отдал
Д. де Вит
68'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Гюдмюндссон
52'
ГОЛ! 1:2!
Т. Коопмейнерс
37'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. де Вит
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
М. Сентьенс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
97
Bassala Sambou
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
3-2-1-4
55
Кошелев
27
Кокс
4
Янссен
12
Рота
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
82
7
Семеду
91
Полтер
25
3-1-3-2-1
40
Бизот
4
Хацидиакос
5
Летшерт
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
91
Полтер
97
97
91
Полтер
82
4
Анга
4
Анга
82
27
Кокс
17
17
27
Кокс
7
Семеду
7
Ханссон
7
Ханссон
7
Семеду
7
Абухляль
3
Лиувен
3
Лиувен
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
28
Сугавара
28
Сугавара
80
Гюдмюндссон
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
14
Рейндерс
4
Хацидиакос
10
Боадю
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Боадю
Остались в запасе
Фортуна
АЗ Алкмаар
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
4
Йорис Крамер
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
4
Йорис Крамер
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фортуна - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+