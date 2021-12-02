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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фортуна
АЗ Алкмаар - Фортуна: обзор матча 02 декабря 2021
АЗ Алкмаар
02.12.2021, четверг, 20:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
41'
В. Павлидис
51'
Й. Карлссон
9'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фортуна
90'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
И. Пинту
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Гюдмюндссон
86'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
86'
80'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Т. Теки
80'
Замена
T. Lake
️️️️
М. Анга
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Й. Класи
62'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
А. Витри
61'
60'
Замена
А. Самарис
️️️️
A. Musaba
60'
Замена
B. Rienstra
️️️️
Т. Нослин
Желтая карточка
П. Хацидиакос
57'
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
О. Вейндал
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
41'
13'
Желтая карточка
A. Musaba
9'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
16
Витри
18
Мидтсьё
8
Класи
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
14
Павлидис
1-2-5
12
Пинту
6
Дуарте
20
Сентьенс
9
Флемминг
4
Анга
17
27
Кокс
19
80
Гюдмюндссон
7
Абухляль
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
16
Витри
28
Сугавара
28
Сугавара
16
Витри
8
Класи
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Класи
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
14
Нослин
38
38
14
Нослин
12
Пинту
20
Йохансон
20
Йохансон
12
Пинту
19
22
Самарис
22
Самарис
19
5
Теки
7
Ханссон
7
Ханссон
5
Теки
4
Анга
26
26
4
Анга
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фортуна
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Том Хендрикс
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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6 ноября
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30 октября
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24 октября
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