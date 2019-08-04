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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фортуна
АЗ Алкмаар - Фортуна: обзор матча 04 августа 2019
АЗ Алкмаар
04.08.2019, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
4 : 0
Завершен
Фортуна
53'
Р. Влаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фортуна
ГОЛ! 1:0!
Р. Влаар
53'
28'
Желтая карточка
Ф. Пасслак
Начало матча
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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АЗ Алкмаар
Фортуна
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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24 октября
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