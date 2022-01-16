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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АЗ Алкмаар
Фортуна - АЗ Алкмаар: обзор матча 16 января 2022
Фортуна
16.01.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
85'
B. Rienstra
14'
С. Беукема
61'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 1:2!
B. Rienstra
Пас отдал
Л. Дуарте
85'
80'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Й. Класи
80'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
В. Павлидис
Замена
Т. Нослин
️️️️
Р. Янссен
75'
65'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Витри
Замена
Т. Теки
️️️️
А. Ферати
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Сугавара
Замена
И. Пинту
️️️️
А. Самарис
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Беукема
Пас отдал
О. Вейндал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
10
Арианит Ферати
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
14
Тижани Нослин
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
4-4-1-1
34
Веррипс
27
Кокс
4
Янссен
38
4
Анга
25
Тирпа
6
Дуарте
20
Сентьенс
22
Самарис
9
Флемминг
10
Ферати
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Хацидиакос
31
Беукема
28
Сугавара
16
Витри
5
Вейндал
8
Класи
20
де Вит
18
Мидтсьё
14
Павлидис
21
Карлссон
22
Самарис
12
Пинту
12
Пинту
22
Самарис
10
Ферати
5
Теки
5
Теки
10
Ферати
4
Янссен
14
Нослин
14
Нослин
4
Янссен
8
Класи
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
8
Класи
14
Павлидис
14
Рейндерс
14
Рейндерс
14
Павлидис
16
Витри
26
Эвьен
26
Эвьен
16
Витри
Остались в запасе
Фортуна
АЗ Алкмаар
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
25
Тейс Остинг
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Фортуна - АЗ Алкмаар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
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