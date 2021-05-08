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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фортуна
АЗ Алкмаар - Фортуна: обзор матча 08 мая 2021
АЗ Алкмаар
08.05.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
29'
А. Гюдмюндссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фортуна
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
90'
+6
Желтая карточка
М. Бизот
90'
+3
Замена
Й. Дуин
️️️️
К. Стенгс
87'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
87'
82'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
Т. Теки
70'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Рота
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
З. Абухляль
60'
Красная карточка
Р. Лиувен
49'
Желтая карточка
З. Абухляль
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гюдмюндссон
29'
27'
Желтая карточка
Я. ван Ош
Замена
Р. Лиувен
️️️️
Т. Летшерт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
1
Mees Bakker
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Фортуна
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
3-3-3-1
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
22
Свенссон
8
Класи
18
Мидтсьё
14
Стенгс
7
Абухляль
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
3-2-2-1-2
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
12
Рота
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
14
Стенгс
9
Дуин
9
Дуин
14
Стенгс
7
Абухляль
28
Сугавара
28
Сугавара
7
Абухляль
5
Летшерт
3
Лиувен
3
Лиувен
5
Летшерт
12
Рота
7
Ханссон
7
Ханссон
12
Рота
5
Теки
17
17
5
Теки
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фортуна
1
Бо Реус
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Mees Bakker
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
40
Максим Гуллит
ЦЗ
1
Mees Bakker
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
24
Nassim El Ablak
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фортуна
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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