Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АЗ Алкмаар
Фортуна - АЗ Алкмаар: обзор матча 06 октября 2024
Фортуна
06.10.2024, воскресенье, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
78'
Р. Гут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - АЗ Алкмаар
Замена
J. Mitrović
️️️️
С. Бастьен
90'
Желтая карточка
Э. Буллауде
84'
Замена
М. Дийкс
️️️️
Э. Буллауде
84'
Желтая карточка
А. Эрцег
83'
82'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
Р. ван Боммел
82'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
М. Деккер
ГОЛ! 1:0!
Р. Гут
Пас отдал
С. Бастьен
78'
Замена
А. Эрцег
️️️️
М. Аико
77'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
А. Халилович
77'
75'
Желтая карточка
Р. ван Боммел
69'
Замена
М. Лахдо
️️️️
И. Садик
69'
Замена
С. Майкума
️️️️
Д. Касиус
69'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
Пенальти не реализован!
А. Халилович
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Деккер
Желтая карточка
М. Аико
29'
Желтая карточка
А. Халилович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ален Халилович
АП
70
Макан Аико
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К)
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Брандерхорст
12
Пинту
4
Адевойе
3
Гут
32
Розье
22
Бастьен
80
Фоссо
10
Халилович
10
Буллауде
8
70
Аико
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
30
Касиус
23
Деккер
5
Пенетра
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Бурместер
11
Садик
7
ван Боммел
19
Пэррот
10
Буллауде
35
Дийкс
35
Дийкс
10
Буллауде
10
Халилович
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
10
Халилович
70
Аико
50
Эрцег
50
Эрцег
70
Аико
22
Бастьен
11
11
22
Бастьен
30
Касиус
2
Майкума
2
Майкума
30
Касиус
11
Садик
15
Лахдо
15
Лахдо
11
Садик
7
ван Боммел
42
Аддаи
42
Аддаи
7
ван Боммел
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
23
Деккер
25
Зеефуик
25
Зеефуик
23
Деккер
Остались в запасе
Фортуна
АЗ Алкмаар
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Фортуна - АЗ Алкмаар
4
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
372
488
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.66
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
Все
Фортуна
АЗ Алкмаар
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+