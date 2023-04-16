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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - АЗ Алкмаар
Фортуна - АЗ Алкмаар: обзор матча 16 апреля 2023
Фортуна
16.04.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
24'
Й. Одгор
42'
М. Керкез
84'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - АЗ Алкмаар
87'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. ван Бредероде
87'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Й. Класи
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
И. Кордоба
86'
84'
ГОЛ! 0:3!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
Замена
Т. Таски
️️️️
О. Озякуп
82'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Т. Нослин
82'
76'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
76'
Замена
Р. Базур
️️️️
С. Мейнанс
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Наварро
58'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Керкез
Пас отдал
С. Мейнанс
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Одгор
Пас отдал
Т. Рейндерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
21
Вита
23
Наварро
8
Бистрович
15
Озякуп
14
Кордоба
14
Нослин
19
Глэдон
4-3-1-2
13
Райан
28
Сугавара
31
Беукема
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
8
Класи
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
14
Кордоба
21
Эрдоган
21
Эрдоган
14
Кордоба
23
Наварро
11
Эмбалу
11
Эмбалу
23
Наварро
15
Озякуп
7
Таски
7
Таски
15
Озякуп
14
Нослин
29
Бейтинк
29
Бейтинк
14
Нослин
9
ван Бредероде
34
де Вит
34
де Вит
9
ван Бредероде
21
Мейнанс
23
Базур
23
Базур
21
Мейнанс
8
Класи
10
Бурместер
10
Бурместер
8
Класи
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
Остались в запасе
Фортуна
АЗ Алкмаар
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
32
Федде де Йонг
АП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Фортуна - АЗ Алкмаар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
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«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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