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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фортуна
АЗ Алкмаар - Фортуна: обзор матча 01 октября 2023
АЗ Алкмаар
01.10.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
4 : 0
Завершен
Фортуна
45+1'
Й. Класи
49'
В. Павлидис
82'
Д. Сиовас (АГ)
88'
Т. Дантас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фортуна
90'
+2
Желтая карточка
Д. Дуарте
89'
Замена
А. Ферати
️️️️
Т. Нослин
89'
Замена
М. Лазетич
️️️️
А. Халилович
ГОЛ! 4:0!
Т. Дантас
88'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Д. де Вит
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Сиовас
82'
70'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
К. Сирхейс
Замена
Т. Дантас
️️️️
С. Мейнанс
63'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
63'
Замена
Й. Одгор
️️️️
М. Лахдо
62'
57'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
И. Кордоба
57'
Замена
Л. Розье
️️️️
О. Озякуп
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
49'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Класи
Пас отдал
М. Лахдо
45'
+1
35'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
Д. де Вит
28'
24'
Желтая карточка
К. Сирхейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
3-3-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
3
Гос
8
Класи
20
де Вит
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3
Вольфе
4-2-3-1
1
Пандур
22
Сиовас
3
Гут
12
Пинту
35
Дийкс
15
Озякуп
23
Дуарте
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
21
Мейнанс
26
Дантас
26
Дантас
21
Мейнанс
20
де Вит
10
Михайлович
10
Михайлович
20
де Вит
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
15
Лахдо
21
Одгор
21
Одгор
15
Лахдо
15
Озякуп
32
Розье
32
Розье
15
Озякуп
14
Нослин
10
Ферати
10
Ферати
14
Нослин
14
Сирхейс
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
14
Сирхейс
10
Халилович
8
Лазетич
8
Лазетич
10
Халилович
14
Кордоба
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Кордоба
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фортуна
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
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