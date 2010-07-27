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Нидерланды. Эредивизие
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€ 13 млн
Фортуна - новости команды
Ситтард
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Фортуна Ситтард
Сайт:
http://www.fortunasittard.nl/
Тренер:
Хулио Веласкес
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Ден Хааг» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Гронинген» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
27 августа
«Фортуна Ситтард» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Фортуна Ситтард» – «Камбур»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
Видео
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«АЗ Алкмар» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
3 апреля
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Фортуна» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.65
7 марта
«НЕК» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.60
27 февраля
«Фортуна Ситтард» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
19 февраля
Зинченко получил травму на 6-й минуте дебютного матча в основе «Аякса»
15 февраля
5
«Аякс» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.95
13 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
«Фортуна» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.67
2025.12.20 10:03
«Фортуна» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.05 11:35
«Спарта» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.11.21 11:56
«Фортуна Ситтард» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.11.07 11:31
«Фортуна» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.24 13:18
«Экселсиор» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.66
2025.10.18 10:17
«Фортуна Ситтард» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.10.03 11:02
Прогноз на точный счeт матча «Фортуна» – «Утрехт»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:03
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:58
Прогноз на точный счет матча «ПСВ» – «Фортуна»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:55
«Фортуна» – «Виллем II»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 09:36
Фото
Команда ван Перси пропустила в Эредивизие, когда у соперника на поле было 12 игроков
2025.02.02 10:45
2
Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры
2023.06.06 11:33
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
2023.01.18 13:28
Нидерландская «Фортуна» арендовала защитника ЦСКА
2023.01.18 07:35
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