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    • Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры

    Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры

    Нападающий «Фортуны Ситтард» Бурак Йылмаз объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры.

    Турецкий футболист завершил карьеру в 37 лет. Теперь он должен стать тренером нидерландского клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.06.2023 11:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3570

      FRZZ 11 часов назад

      Бомбардир опять халтурит. Заголовок не соответствует содержании. Раз вы пишите, что Бурак Йылмаз второй бомбардир в истории сб. Турции, то должны отметить и его количество голов за сборную.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3570

      FRZZ 11 часов назад

      Хороший нап., Лилль благодаря ему в позапрошлом году стал чемпионом.

      0
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