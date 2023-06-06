Второй бомбардир в истории сборной Турции объявил о завершении карьеры

Бомбардир опять халтурит. Заголовок не соответствует содержании. Раз вы пишите, что Бурак Йылмаз второй бомбардир в истории сб. Турции, то должны отметить и его количество голов за сборную.
Нападающий «Фортуны Ситтард» Бурак Йылмаз объявил в соцсетях о завершении игровой карьеры.
Турецкий футболист завершил карьеру в 37 лет. Теперь он должен стать тренером нидерландского клуба.
- Йылмаз известен по выступлениям за «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай» и «Лилль».
- Он выиграл Лигу 1 в сезоне-2020/21.
- Он второй бомбардир в истории сборной Турции (31 гол) после Хакана Шукюра.