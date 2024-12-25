Йылмаз вспомнил, как его обрадовала новость о срыве трансфера в топ-клуб РПЛ

Экс-нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз признался, что в 2012 году очень не хотел переходить в «Локомотив».
Московский клуб согласился на все условия «Трабзонспора» после срыва трансфера игрока в «Лацио».
«В какой-то момент мне позвонили из «Галатасарая» и сказали не подписывать. Я произнес: «Хвала Аллаху!»
В «Галатасарае» у меня был лучший период в турецком футболе, я рад, что поиграл за эту команду», – заявил Йылмаз.
- Турок закончил карьеру в 2023 году.
- За границей он поиграл только за «Бэйцзин Гоань», «Лилль» и «Фортуну».