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Болельщик выстрелил в телевизор после промаха Йылмаза с пенальти в игре с Португалией

Фанат не справился с эмоциями после промаха форварда сборной Турции Бурака Йылмаза с пенальти во втором тайме полуфинального стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Португалии (1:3). Болельщик выстрелил в телевизор из пистолета.

Йылмаз бил при счете 2:1 в пользу Португалии.

  • Португалия вышла в финал стыков, где встретится 29 марта с Северной Македонией.
  • Турции не было на ЧМ с 2002 года, где она дошла до 1/2 финала.
  • 36-летний Йылмаз играл за сборную Турции с 2006 года.

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Источник: твиттер Эльвина Керимова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +95024

    zigbert 1 час назад

    Пусть Бурак теперь оплатит этому болельщику компенсацию за испорченный телевизор.

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    Рейтинг: +402

    3meeeD 1 час назад

    Как будто пояс шахида взорвал)

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