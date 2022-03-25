Болельщик выстрелил в телевизор после промаха Йылмаза с пенальти в игре с Португалией

Пусть Бурак теперь оплатит этому болельщику компенсацию за испорченный телевизор.
Фанат не справился с эмоциями после промаха форварда сборной Турции Бурака Йылмаза с пенальти во втором тайме полуфинального стыкового матча за путевку на ЧМ-2022 против Португалии (1:3). Болельщик выстрелил в телевизор из пистолета.
Йылмаз бил при счете 2:1 в пользу Португалии.
- Португалия вышла в финал стыков, где встретится 29 марта с Северной Македонией.
- Турции не было на ЧМ с 2002 года, где она дошла до 1/2 финала.
- 36-летний Йылмаз играл за сборную Турции с 2006 года.
Реакция болельщика на удар Бурака pic.twitter.com/OoJgDOuYSw— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) March 25, 2022
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