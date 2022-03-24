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Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел шикарный матч»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче с Турцией (3:1).

«Роналду всегда оценивают по голам, в каждом матче так. Я считаю, что он провел шикарный матч, связывал команду, интенсивно работал, прессинговал.

Он не забил, но это не отменяет его отличную игру. У него было несколько моментов, он не смог их реализовать. Но нужно отметить, что он создал много возможностей для других», – сказал Сантуш.

  • Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией.
  • Португалия сыграет в финале стыков с Северной Македонией.

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Источник: A Bola

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Комментарии1
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    Рейтинг: +56

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Где тут кликнуть чтобы лайкнуть Сантуша ? Где тут графа чтобы подписаться под всеми его словами ? )

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