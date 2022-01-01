Роналду: «Португалия еще никуда не вышла. Это первый шаг к нашей большой цели – ЧМ-2022»

"...Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией...."
Не отметился??? Под "результативными действиями" в данном случае имеются в виду только два показателя: голевой пас и , собственно, сам гол... Но ведь ДО ЭТОГО на поле кто-то должен ДРУГИМИ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ дотащить мач до этих двух последний шагов!!!
Вы видели эту игру??? Если бы в нашей сборной пара-тройка челов действовала бы так же "нерезультативно", как Роналду в этой игре...ИГРАТЬ БЫ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЗА МЕДАЛИ ЧМ И ЧЕ, КК МИНИМУМ!!!!)))
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыках ЧМ-2022.
«Мы сделали первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года. Пока мы никуда не вышли, ничего не добились.
Нужно продолжать серьезно и целенаправленно работать, уважая соперника, но всегда веря в свои силы.
Вперед, Португалия! Цель – Катар!» – написал Роналду в твиттере.
- Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией.
- Португалия сыграет в финале стыков с Северной Македонией.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции