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Роналду: «Португалия еще никуда не вышла. Это первый шаг к нашей большой цели – ЧМ-2022»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыках ЧМ-2022.

«Мы сделали первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года. Пока мы никуда не вышли, ничего не добились.

Нужно продолжать серьезно и целенаправленно работать, уважая соперника, но всегда веря в свои силы.

Вперед, Португалия! Цель – Катар!» – написал Роналду в твиттере.

  • Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией.
  • Португалия сыграет в финале стыков с Северной Македонией.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду

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Сегодня, 11:48
Комментарии6
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    Рейтинг: +878

    Soccerdealer63 3 часа назад

    "...Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией...."
    Не отметился??? Под "результативными действиями" в данном случае имеются в виду только два показателя: голевой пас и , собственно, сам гол... Но ведь ДО ЭТОГО на поле кто-то должен ДРУГИМИ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ дотащить мач до этих двух последний шагов!!!
    Вы видели эту игру??? Если бы в нашей сборной пара-тройка челов действовала бы так же "нерезультативно", как Роналду в этой игре...ИГРАТЬ БЫ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЗА МЕДАЛИ ЧМ И ЧЕ, КК МИНИМУМ!!!!)))

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    Рейтинг: +56

    Vot ono cho patsany, vot > Soccerdealer63 2 часа назад

    Дилетанты пишут такие тексты.У них герой кто забил в победном матче.А то, что вратарь и защитники десять раз не дали противнику забить, то что полузащита неоднократно срывала чужие атаки и многократно начинала свои атаки , каждая из которых несла в потенциале гол. А то, что во время гола одним напом, второй утащил за собой опекающего его защитника другой команды и тем самым освободил зону для голевого удара и т.д и т.п. ...Играет вся команда.
    Дилетанты смотрят лишь поверхностно, не видя, не понимая всей битвы.

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    Рейтинг: +878

    Soccerdealer63 > Vot ono cho patsany, vot 2 часа назад

    ..Вот-вот... оно что...)+

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    Рейтинг: +56

    Vot ono cho patsany, vot > Soccerdealer63 2 часа назад

    И Сантуш с тобой согласен.)))
    https://bombardir.ru/news/649400-Santush-Ronaldu-vsegda-ocenivayut-po-golam-On-ne-zabil-Turcii-no-provel-shikarnyy-match

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    Рейтинг: +878

    Soccerdealer63 > Vot ono cho patsany, vot 2 часа назад

    apropos (здесь же на сайте)):
    "...Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел шикарный матч»..."

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    Рейтинг: +878

    Soccerdealer63 > Vot ono cho patsany, vot 2 часа назад

    ... и с тобой)))

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