Роналду: «Португалия еще никуда не вышла. Это первый шаг к нашей большой цели – ЧМ-2022»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Турцией (3:1) в стыках ЧМ-2022.

«Мы сделали первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года. Пока мы никуда не вышли, ничего не добились.

Нужно продолжать серьезно и целенаправленно работать, уважая соперника, но всегда веря в свои силы.

Вперед, Португалия! Цель – Катар!» – написал Роналду в твиттере.

Роналду не отметился результативными действиями в игре с Турцией.

Португалия сыграет в финале стыков с Северной Македонией.

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