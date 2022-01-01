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Отбор ЧМ-2022. Турция проиграла Португалии, не забив пенальти на 83-й минуте

В полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 Португалия дома победила Турцию со счетом 3:1.

Хозяева поля дважды забили до перерыва усилиями Отавио и Диогу Жоты.

Гости отыграли один гол на 65-й минуте – забил Бурак Йылмаз, который впоследствии не реализовал пенальти.

Итоговый счет установил Матеус Нуньес, отличившийся в компенсированное время.

В финале португальцы 29 марта встретятся с Северной Македонией.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. 1/2 финала

Португалия – Турция – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Отавио, 15; 2:0 – Жота, 42; 2:1 – Йылмаз, 65; 3:1 – Нуньес, 90+4.

Нереализованный пенальти: нет – Йылмаз, 83.

Календарь отбора ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +149

    Nikoo 1 час назад

    Повезло Португалии, турки должны были реализовать пенку

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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 1 час назад

    Отличный , интересный матч !

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