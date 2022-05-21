«Лилль» объявил об уходе Йылмаза и Шеки. Контракт с 38-летним Фонте продлен еще на год

«Лилль» подтвердил, что команду покидает нападающий Бурак Йылмаз.

36-летний турок уйдет в качестве свободного агента. Он забил 25 голов в 72 матчах и помог «Лиллю» стать чемпионом Франции в прошлом сезоне.

Также клуб объявил об уходе Шеки. 27-летний португальский опорник зимой был в сфере интересов ЦСКА.

38-летний центральный защитник Жозе Фонте, в свою очередь, продлил контракт с «Лиллем» еще на год – до июня 2023-го.

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