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Серхио Агуэро
Статистика
Серхио Агуэро - статистика
Завершил карьеру
2 июня 1988 (38), Буэнос-Айрес
#10 | Нападающий
172 см | 74 кг
Аргентина | Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 1
30.10.2021
Алавес
1' - 41'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
27.10.2021
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
24.10.2021
Реал
74' - 90'
90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
3 : 1
17.10.2021
Валенсия
87' - 90'
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