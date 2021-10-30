Статистика по турнирам

Испания. Примера 2021/2022 Кубок Америки 2021 Лига чемпионов 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Суперкубок УЕФА 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008