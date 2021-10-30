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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 30 октября 2021
Барселона
30.10.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
49'
М. Депай
52'
Л. Риоха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
82'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Замена
А. Бальде
️️️️
Н. Гонсалес
81'
80'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
80'
Замена
М. Силла
️️️️
Хоселу
Замена
Р. Пуч
️️️️
Гави
71'
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
70'
62'
Замена
Т. Пина
️️️️
П. Понс
62'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Риоха
Пас отдал
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Ж. Альба
49'
45'
+5
Желтая карточка
А. Сивера
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Агуэро
41'
20'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Эз Абде
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
8
Дест
6
Гонсалес
6
Гави
10
Агуэро
10
Депай
4-2-2-1-1
1
Сивера
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
21
Лум
7
Мендес
20
Мойя
11
Риоха
13
Хоселу
10
Агуэро
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Агуэро
6
Гонсалес
3
Бальде
3
Бальде
6
Гонсалес
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
6
Гави
10
Пуч
10
Пуч
6
Гави
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
8
Понс
17
Пина
17
Пина
8
Понс
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
13
Хоселу
14
Силла
14
Силла
13
Хоселу
Остались в запасе
Барселона
Алавес
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Эз Абде
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
23
Иван Мартин
АП
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Эз Абде
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Барселона - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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