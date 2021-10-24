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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал
Барселона - Реал: обзор матча 24 октября 2021
Барселона
24.10.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Реал
90+7'
С. Агуэро
32'
Д. Алаба
90+3'
Л. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Л. Васкес
90'
+2
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Ф. Вальверде
90'
+1
Травма
Ф. Вальверде
87'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Гави
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Менди
Замена
С. Роберто
️️️️
Ф. де Йонг
77'
Замена
С. Агуэро
️️️️
А. Фати
74'
72'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Ж. Пике
58'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
О. Мингеса
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алаба
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
31
Ансу Фати
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
8
Серджино Дест
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
5
Каземиро
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
14
Дани Карвахаль
ЦФ
4-1-2-3
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
31
Фати
10
Депай
8
Дест
4-3-2-1
1
Куртуа
17
Васкес
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
20
Модрич
5
Каземиро
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
30
Мингеса
11
Коутиньо
11
Коутиньо
30
Мингеса
21
де Йонг
6
Роберто
6
Роберто
21
де Йонг
31
Фати
10
Агуэро
10
Агуэро
31
Фати
6
Гави
26
де Йонг
26
де Йонг
6
Гави
11
Родриго
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
Вальверде
14
Карвахаль
14
Карвахаль
Вальверде
Остались в запасе
Барселона
Реал
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Барселона - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
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