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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 27 октября 2021
Райо Вальекано
27.10.2021, среда, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
30'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
Замена
М. Суарес
️️️️
О. Валентин
90'
+3
84'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Н. Гонсалес
Желтая карточка
Э. Савельич
83'
Замена
Р. Нтека
️️️️
Р. Фалькао
76'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
76'
74'
Замена
Гави
️️️️
Ф. Коутиньо
72'
Пенальти не реализован!
М. Депай
66'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
63'
60'
Замена
Ю. Демир
️️️️
С. Роберто
52'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
О. Трехо
30'
Желтая карточка
О. Трехо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Савельич
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
Фалькао
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
8
Дест
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
6
Гонсалес
11
Коутиньо
10
Депай
10
Агуэро
23
Валентин
4
Суарес
4
Суарес
23
Валентин
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
9
Фалькао
11
Нтека
11
Нтека
9
Фалькао
11
Коутиньо
6
Гави
6
Гави
11
Коутиньо
6
Гонсалес
26
де Йонг
26
де Йонг
6
Гонсалес
6
Роберто
22
Демир
22
Демир
6
Роберто
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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