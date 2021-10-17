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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 17 октября 2021
Барселона
17.10.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
13'
А. Фати
41'
М. Депай (П)
85'
Ф. Коутиньо
5'
Х. Луис Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
Замена
С. Агуэро
️️️️
С. Дест
87'
86'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Гомес
86'
Замена
Э. Кошта
️️️️
У. Гильямон
ГОЛ! 3:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Дест
85'
82'
Желтая карточка
М. Гомес
75'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Фулкье
75'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Роберто
71'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Гави
71'
63'
Желтая карточка
Д. Фулкье
59'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Фати
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Депай
41'
39'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
С. Бускетс
32'
Желтая карточка
Гави
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Фати
Пас отдал
М. Депай
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
11
Элдер Кошта
ПВ
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
24
Гарсия
3
Пике
8
Дест
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
6
Гави
31
Фати
10
Депай
4-1-2-1-2
24
Силлессен
20
Фулкье
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
9
Дуро
9
Гомес
6
Гави
6
Гонсалес
6
Гонсалес
6
Гави
31
Фати
11
Коутиньо
11
Коутиньо
31
Фати
6
Роберто
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Роберто
8
Дест
10
Агуэро
10
Агуэро
8
Дест
9
Гомес
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гомес
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
22
Гильямон
11
Кошта
11
Кошта
22
Гильямон
20
Фулкье
80
Муса
80
Муса
20
Фулкье
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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