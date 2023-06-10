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    • Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»

    Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»

    Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поддержал решение Лионеля Месси не ждать предложение от каталонского клуба.

    «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал Агуэро.

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
    • В 2021 году аргентинец покинул «Барсу», поскольку каталонцы из-за финансовых проблем не смогли продлить с ним соглашение.

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    Источник: AS

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