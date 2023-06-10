Агуэро: «Барселона» недостаточно сделала для возвращения Месси»

Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поддержал решение Лионеля Месси не ждать предложение от каталонского клуба.
«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – сказал Агуэро.
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
- В 2021 году аргентинец покинул «Барсу», поскольку каталонцы из-за финансовых проблем не смогли продлить с ним соглашение.
Источник: AS