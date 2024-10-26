Агуэро сделал выбор между Винисиусом и Мбаппе

Бывший форвард «Барселоны», «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился впечатлениями от нападающих «Реала».
«У Килиана Мбаппе нет таланта Винисиуса. В «Реале» мы не видим Килиана из «ПСЖ», который уничтожал соперников на поле.
В матчах против «Реала» нужно защищаться против Винисиуса. Именно он разрывает и делает сопернику больно», – сказал Агуэро.
- В 22:00 мск начнется матч Примеры «Реал» – «Барселона».
- Винисиус, как сообщалось, получит «Золотой мяч» 28 октября в Париже.
- Бразилец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
Источник: Mundo Deportivo