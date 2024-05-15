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    Подробности срыва трансфера Агуэро в «Динамо»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал, что 20 лет назад «Динамо» пыталось купить форварда Серхио Агуэро.

    «Владелец «Динамо» тех времен Андрей Федорычев отправлял за Агуэро в Аргентину спортивного директора Бориса Игнатьева. Тот встречался с агентами, самим Куном. Игнатьев договорился и с клубом «Индепендьенте».

    Вето на трансфер наложили родители Агуэро. Вскоре форварда за 20 миллионов евро купил «Атлетико», – сказал Агуэро.

    • Аргентинец объявил о завершении карьеры 15 декабря 2021 года.
    • Причина – проблемы с сердцем.
    • Помимо «Атлетико» Агуэро выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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