Подробности срыва трансфера Агуэро в «Динамо»

Журналист Нобель Арустамян рассказал, что 20 лет назад «Динамо» пыталось купить форварда Серхио Агуэро.

«Владелец «Динамо» тех времен Андрей Федорычев отправлял за Агуэро в Аргентину спортивного директора Бориса Игнатьева. Тот встречался с агентами, самим Куном. Игнатьев договорился и с клубом «Индепендьенте».

Вето на трансфер наложили родители Агуэро. Вскоре форварда за 20 миллионов евро купил «Атлетико», – сказал Агуэро.