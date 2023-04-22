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  • «Попробовать стоит»: Агуэро готовит неожиданное предложение для жены Месси

«Попробовать стоит»: Агуэро готовит неожиданное предложение для жены Месси

22 апреля 2023, 16:35

Серхио Агуэро во время стрима на Twitch рассказал, где хочет увидеть Антонеллу Рокуццо.

Экс-форвард сборной Аргентины заявил о планах связаться с женой Лионеля Месси и предложить ей поучаствовать в испанской Кингс Лиге (аналог российской Медиалиги).

Агуэро считает, что Антонелла могла бы поиграть за женскую команду «Кунитас», созданную Жераром Пике.

«Нужно связаться с ней. Не знаю, насколько хорошо она умеет обращаться с мячом, но попробовать стоит», – порассуждал Серхио в прямом эфире.

Есть вероятность, что Агуэро уговорит Рокуццо. Все-таки Серхио – близкий друг Месси. Однако проблемой может стать давний конфликт Лео с Пике. Сообщалось, что «Барса» избавилась от защитника в том числе из-за того, что в команду может вернуться легендарный агентинец.

Фото: Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель Агуэро Серхио
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