Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Попробовать стоит»: Агуэро готовит неожиданное предложение для жены Месси

    «Попробовать стоит»: Агуэро готовит неожиданное предложение для жены Месси

    Серхио Агуэро во время стрима на Twitch рассказал, где хочет увидеть Антонеллу Рокуццо.

    Экс-форвард сборной Аргентины заявил о планах связаться с женой Лионеля Месси и предложить ей поучаствовать в испанской Кингс Лиге (аналог российской Медиалиги).

    Агуэро считает, что Антонелла могла бы поиграть за женскую команду «Кунитас», созданную Жераром Пике.

    «Нужно связаться с ней. Не знаю, насколько хорошо она умеет обращаться с мячом, но попробовать стоит», – порассуждал Серхио в прямом эфире.

    Есть вероятность, что Агуэро уговорит Рокуццо. Все-таки Серхио – близкий друг Месси. Однако проблемой может стать давний конфликт Лео с Пике. Сообщалось, что «Барса» избавилась от защитника в том числе из-за того, что в команду может вернуться легендарный агентинец.

    Фото: Global Look Press

    Новости по теме
    Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану» 15
    Агуэро стало плохо во время стрима – он схватился за сердце
    «Плачьте, мадридисты! Идите в жопу!»: Агуэро – после победного гола «Барсы» в ворота «Реала» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1270

      mama1991 2 минуты назад

      КУНИтас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2029

      DMитрий 42 минуты назад

      Тройничёк с Жераром Пике.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 