«Барселона» избавилась от Пике ради возвращения Месси (Marca)

«Барселона» планирует вернуть Лионеля Месси уже не первый месяц.

Одним из шагов для возвращения аргентинца стал уход из команды Жерара Пике.

Защитник закончил карьеру в ноябре 2022 года из-за того, что получал мало игрового времени.

Месси считает, что ему пришлось покинуть «Барсу» в том числе из-за Пике, который в свое время отказался сокращать зарплату.