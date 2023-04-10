«Барселона» избавилась от Пике ради возвращения Месси (Marca)

«Барселона» планирует вернуть Лионеля Месси уже не первый месяц.
Одним из шагов для возвращения аргентинца стал уход из команды Жерара Пике.
Защитник закончил карьеру в ноябре 2022 года из-за того, что получал мало игрового времени.
Месси считает, что ему пришлось покинуть «Барсу» в том числе из-за Пике, который в свое время отказался сокращать зарплату.
- С 2021 года нападающий выступает за «ПСЖ».
- Его контракт с парижанами истекает в конце июня.
- «Барселона» ведет переговоры с Ла Лигой, чтобы возможное подписание Месси не нарушило финансовые правила.
Источник: Marca