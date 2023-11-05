Два главных футбольных друга Месси: угадайте, кому он рассказывает секретный рецепт мате и дарит автомобили

Лионель Месси – один из самых популярных спортсменов на планете. Логично, что миллиарды людей хотят попасть в его ближний круг. Сам Месси говорит: «У меня никогда не было много друзей, особенно – среди футболистов». Назову только парочку, с которыми я поддерживаю тесный контакт».

В число этих двух игроков входят Серхио Агуэро и Луис Суарес. Расскажем по каждому игроку по несколько историй, связанных с Месси.

С Агуэро Месси делил номер в сборной Аргентины и переживал за его сон

• Лионель Месси – крестный отец сына Агуэро.

• Агуэро и Месси никогда не играли вместе на клубном уровне: когда Серхио приехал в «Барселону», Лео уже ушел в «ПСЖ». Но когда нападающие приезжали в расположение сборной, то жили в одном номере. Агуэро часто ночью смотрел телевизор или рубился в приставку. Однажды после совета Месси, который объяснил ему, почему важно нормально высыпаться перед тренировками, он пересмотрел свой режим.

• Как Месси и Агуэро коротали время между матчами и тренировками? Играли в FIFA. По словам Месси, он постоянно обыгрывал Агуэро.

• А вот слова Агуэро: «Мы, как и все аргентинцы, любим матэ. У Месси есть специальный рецепт, куда он добавляет особенный ингредиент. Лео рассказывал его только мне и Луису [Суаресу]. Горжусь этим, ха-ха-ха».

• На 29-й день рождения Агуэро Месси приехал в Манчестер и подарил Агуэро машину.

• Сам Месси говорил: «Серхио – добрый друг и хороший человек. Он очень популярный, но за этим образом скрывается обычный искренний парень, с которым всегда приятно поболтать и поделиться чем-то важным».

Суарес – один из важнейших одноклубников в карьере Месси. Скоро, вероятно, они воссоединятся в США

Когда Луис Суарес перешел из «Ливерпуля» в «Барселону», многие медиа предсказывали ему напряженные взаимоотношения с Месси из-за одной позиции. Но тренеры «Барсы» расставляли их в разных зонах, благодаря чему они не только сыгрались на поле, но и подружились за его пределами.

Суарес рассказывал в одном из интервью: «Лео – чудесный человек. Мы часто проводим время семьями, он нравится моим детям. Когда Месси встречает их, то постоянно шутит и дарит подарки. Мы часто зависаем в бассейне, периодически играем в гольф и ездим в кино. Семья Лео – желанные гости в доме Сауресов».

Месси и Суарес играли вместе с 2014-го по 2020-й. Дальше их пути разошлись. Но сейчас ESPNпишет, что Суарес расторгнет контракт с «Гремио» по обоюдному согласию и подпишет контракт с «Интером» из Майами по схеме «1+1». Там играет Месси – значит, шикарная связка воссоединится вновь. Любителей «Барсы», если переход состоится, накроет ностальгией: Месси, Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба вновь будут играть в одной команде. Как в старые времена.

Фото: GET-Sportfoto, ZUMAPRESS, Keystone Press Agency/Global Look Press