Агуэро подал в суд на «Барселону»

«Барселона» до сих пор не выплатила Серхио Агуэро 3 миллиона евро.

Это полная зарплата аргентинца за первый год контракта с клубом.

В 2021-м стороны договорились именно на таких условиях завершить сотрудничество, но каталонцы рассчитывали, что выплату денег возьмет на себя страховая компания.

Однако страховщики отказались платить, утверждая, что о проблемах с сердцем у Агуэро было известно еще до перехода в «Барсу».

В итоге нападающему никто не заплатил, вследствие чего он подал в суд на бывший клуб. При этом экс-футболист хочет все решить без излишнего шума.