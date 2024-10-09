Агуэро подал в суд на «Барселону»

«Барселона» до сих пор не выплатила Серхио Агуэро 3 миллиона евро.
Это полная зарплата аргентинца за первый год контракта с клубом.
В 2021-м стороны договорились именно на таких условиях завершить сотрудничество, но каталонцы рассчитывали, что выплату денег возьмет на себя страховая компания.
Однако страховщики отказались платить, утверждая, что о проблемах с сердцем у Агуэро было известно еще до перехода в «Барсу».
В итоге нападающему никто не заплатил, вследствие чего он подал в суд на бывший клуб. При этом экс-футболист хочет все решить без излишнего шума.
- Агуэро летом 2021 года присоединился к «Барселоне» в качестве свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, после чего вынужденно завершил карьеру из-за проблем с сердцем.