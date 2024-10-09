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    Агуэро подал в суд на «Барселону»

    «Барселона» до сих пор не выплатила Серхио Агуэро 3 миллиона евро.

    Это полная зарплата аргентинца за первый год контракта с клубом.

    В 2021-м стороны договорились именно на таких условиях завершить сотрудничество, но каталонцы рассчитывали, что выплату денег возьмет на себя страховая компания.

    Однако страховщики отказались платить, утверждая, что о проблемах с сердцем у Агуэро было известно еще до перехода в «Барсу».

    В итоге нападающему никто не заплатил, вследствие чего он подал в суд на бывший клуб. При этом экс-футболист хочет все решить без излишнего шума.

    • Агуэро летом 2021 года присоединился к «Барселоне» в качестве свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, после чего вынужденно завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

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    Источник: AS

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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1728440809
    За 5 матчей 3 миллиона....Во аппетиты
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