«Есть желание вернуться»: Агуэро назвал клуб, в котором может возобновить карьеру

Серхио Агуэро спросили, готов ли он вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы.

Аргентинец объявил о завершении карьеры 15 декабря 2021 года.

Причина – проблемы с сердцем.

Месяц назад кардиолог разрешил Агуэро вернуться в футбол.

«Два дня назад я прошел новое обследование, и все прошло очень хорошо. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США на товарищеские турниры. Там я посмотрю, как буду себя чувствовать.

Возвращение в «Индепендьенте»? Желание есть всегда, но я не хочу, чтобы люди волновались. Сначала нужно окончательно выздороветь и провести несколько турниров. Потом я приму решение. У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле», – сказал 35-летний Агуэро.