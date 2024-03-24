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    • «Есть желание вернуться»: Агуэро назвал клуб, в котором может возобновить карьеру

    «Есть желание вернуться»: Агуэро назвал клуб, в котором может возобновить карьеру

    Серхио Агуэро спросили, готов ли он вернуться в профессиональный футбол после длительной паузы.

    • Аргентинец объявил о завершении карьеры 15 декабря 2021 года.
    • Причина – проблемы с сердцем.
    • Месяц назад кардиолог разрешил Агуэро вернуться в футбол.

    «Два дня назад я прошел новое обследование, и все прошло очень хорошо. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США на товарищеские турниры. Там я посмотрю, как буду себя чувствовать.

    Возвращение в «Индепендьенте»? Желание есть всегда, но я не хочу, чтобы люди волновались. Сначала нужно окончательно выздороветь и провести несколько турниров. Потом я приму решение. У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле», – сказал 35-летний Агуэро.

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    Источник: TyC Sports

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