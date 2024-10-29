Агуэро объяснил, почему Винисиус не получил «Золотой мяч»

Серхио Агуэро поделился мнением о выборе обладателя «Золотого мяча».

Награду вручили полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.

В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.

Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

«Его поведение на поле привлекает много внимания, когда он забивает или выигрывает. Это нормально, в Бразилии люди склонны вести себя немного заносчиво. У нас есть эта привычка – показывать свое превосходство над соперником.

Многие из тех, кто голосовал, видели, как ведет себя Винисиус, и не думают о том, как он играл, и это ему мешает», – считает Агуэро.