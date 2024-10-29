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Агуэро объяснил, почему Винисиус не получил «Золотой мяч»

29 октября 2024, 20:55
3

Серхио Агуэро поделился мнением о выборе обладателя «Золотого мяча».

  • Награду вручили полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
  • 2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.
  • В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.
  • Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

«Его поведение на поле привлекает много внимания, когда он забивает или выигрывает. Это нормально, в Бразилии люди склонны вести себя немного заносчиво. У нас есть эта привычка – показывать свое превосходство над соперником.

Многие из тех, кто голосовал, видели, как ведет себя Винисиус, и не думают о том, как он играл, и это ему мешает», – считает Агуэро.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Агуэро Серхио Винисиус
Комментарии (3)
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Таврида
1730225367
А когда Агуэро успел бразильцем стать?
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Spartak_forv@
1730225760
«Бразильцы склонны вести себя немного заносчиво» аргентинцы конечно совсем не такие
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