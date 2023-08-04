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    • Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

    Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

    Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался решении Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

    «Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта.

    Майами – хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», – цитирует Агуэро Goal.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.08.2023 11:54
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