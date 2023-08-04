Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался решении Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта.

Майами – хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», – цитирует Агуэро Goal.

У Месси 6 результативных действий в 3 матчах за «Интер Майами».

Дубль Лео в ворота «Орландо Сити» можно посмотреть здесь.

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