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  • Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

Агуэро объяснил, почему Месси продолжил карьеру в США, а не в Саудовской Аравии

4 августа 2023, 11:54

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался решении Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта.

Майами – хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», – цитирует Агуэро Goal.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Интер Майами Месси Лионель Агуэро Серхио
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