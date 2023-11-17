Акинфеев перечислил самых неудобных форвардов в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил двух самых неудобных нападающих, против которых играл.

«В России раньше меня раздражал Александр Кержаков, потому что в каждой игре, практически, он забивал нам. Понятно, были матчи и хорошие, и плохие, но Саня на тот момент был в топе таком, что...ну, лучший бомбардир.

В Европе неудобный Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил, а Ромелу Лукаку в каждом матче мне забивал, когда Витя Васин в обороне играл», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.

В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.

В 2008 году сборная России с Акинфеевым стала бронзовым призером Евро.

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