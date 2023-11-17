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    Акинфеев перечислил самых неудобных форвардов в карьере

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил двух самых неудобных нападающих, против которых играл.

    «В России раньше меня раздражал Александр Кержаков, потому что в каждой игре, практически, он забивал нам. Понятно, были матчи и хорошие, и плохие, но Саня на тот момент был в топе таком, что...ну, лучший бомбардир.

    В Европе неудобный Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил, а Ромелу Лукаку в каждом матче мне забивал, когда Витя Васин в обороне играл», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
    • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
    • В 2008 году сборная России с Акинфеевым стала бронзовым призером Евро.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 20:32
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Max-Mir-google 5 часов назад

      Правильно. Валите всё на Васю и Рассказова, крайним кто-то должен быть непременно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1002

      bratskij 11 часов назад

      Из-за этого недоразумения Васина мы проиграли очень много важных матчей. Это худшее тело в обороне ЦСКА за всю историю. Главный привозила. Такое ощущение что ему платили за привозы. Когда его выгнали я неделю бухал за упокой этого куска дебила.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3308

      фанат джигурды > bratskij 56 минут назад

      Верю. Наш Мур(д)ило даже был посильнее в игровом плане)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +210

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Игорь все равно молодец! Истинный армеец и боец... сколько вытащил для ЦСКА игр несчесть

      2
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

      ***
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      Футбол ЧЕ Квл 22:45
      Дания - Словения
      Обе Забьют Да
      Кфф 2,37
      ***

      0
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      Рейтинг: +3308

      фанат джигурды 22 часа назад

      Игорю и великий Дмитрий Тарасов забивал, когда Васин играл в обороне.

      1
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      Рейтинг: +4336

      raritet 22 часа назад

      Кержаков разводил Березу , и что мог Акинфеев поделать.

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