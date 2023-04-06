Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро на стриме проанализировал нарезку лучших голов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Посмотри голы Роналду. Все либо случайные, либо со штрафных. У Месси же все лучшие голы – с сумасшедших углов.

У Карима Бензема и Рауля голы лучше, чем у Роналду.

Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после обводки пятерых соперников.

Кто играет лучше – Месси или Роналду? Конечно, Лео, о чем ты говоришь? То, что делает Месси, невозможно для Криштиану», – считает Агуэро.