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    Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро на стриме проанализировал нарезку лучших голов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Посмотри голы Роналду. Все либо случайные, либо со штрафных. У Месси же все лучшие голы – с сумасшедших углов.

    У Карима Бензема и Рауля голы лучше, чем у Роналду.

    Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после обводки пятерых соперников.

    Кто играет лучше – Месси или Роналду? Конечно, Лео, о чем ты говоришь? То, что делает Месси, невозможно для Криштиану», – считает Агуэро.

    • Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.
    • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
    • Лео летом станет свободным агентом. Криштиану в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым футболистом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    06.04.2023 14:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +476

      FCLM_FCRM 7 апреля, 03:54

      Скажите Агуэро, чтобы завязывал бухать уже. Интересно, а после недавнего матча Барсы и Реала он посылал мадридистов?

      0
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      Рейтинг: +530

      Medved2468 6 апреля, 20:34

      То есть получается, что Роналду забил 834 гола, из которых штук 70(+-) со штрафных, а остальные, условно, 764 - случайные. Агуэро там на пенсии на травку подсел, чтоли?

      1
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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh 6 апреля, 20:04

      Случайные голы...-------
      Агуэро нашел новый термин ? Типа мимо пробегал, тут мяч на дороге лежит--просто пнул и гол.))) А ничего что за этими как бы случайными голами стоит работа всей команды ---доставить мяч к воротам соперника, отдать точные пасы, кому то из напов увести за собой защитников, чтобы очистить зону для удара , ну и всякое прочее..А у Рона голевое чутье ---быть в нужном месте в нужный момент. Это уже за счет многолетнего опыта читать игру, которое потом переходит в интуицию...
      Агуэро может вообще считает что Золотые мячи дают за случайные голы ? )))

      0
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      Рейтинг: +1641

      Fialet 6 апреля, 19:57

      Какой смысл спрашивать у мессинского жополиза.

      1
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      Рейтинг: +2989

      Play 6 апреля, 17:35

      70% голов Месси одинаковые, протащил мяч и стрельнул в угол. У Роналду больше красивых и разнообразных голов, на его гол Ювентусу, у того же Месси до сих пор слюни текут. А от Агуэро чего ещё можно ожидать, человек др*чит на фотку Месси по три раза на дню.

      3
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 6 апреля, 16:38

      Скажем по другому как забивает Кристинка не збивает Лео, разный стиль игроков, высокий и полезный для своих команд, оба хороши и отличные футболисты

      0
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 16:06

      Голевой момент для себя Месси создавал сам, для Роналду другие.
      Наглядный пример Реал. Ушёл Криштиану и Бензема кладёт не меньше , ещё и ЗМ выиграл.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2989

      Play > Алексей З 6 апреля, 17:32

      Ерунду не неси, всю жизнь вся Барса играла на Месси. В своё время, когда Ибра пришёл и отказался играть по таким правилам, Лео закапризничал, Златана слили на следующий же год и взяли Вилью, который был не против таскать рояль. А Ибра это был сильнейший центрфорвард того времени.

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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Алексей З 6 апреля, 20:12

      Голевой момент для себя Месси создавал сам, для Роналду другие====
      Не может нападающий всегда сам себе моменты голевые создавать. На то и команда, чтобы помогать напу создавать голы...Хотя бы для того чтобы доставить мяч к воротам соперника...Неужто Мессии всегда от середины поля сам пробивался к воротам соперника, обыгрывая по дороге 3-7 защитников, полузащитников ?

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З > Play 6 апреля, 22:26

      Как играли на Месси ?
      Он сам накрутит 3-4 , посмотри знаменитый гол Хетафе.
      Я не про характер его писал , а про стиль игры.
      Вот на Кришти все играли , выводя на пустые ворота. Он Ушёл и Бензема сам стал забивать , аж до ЗМ и хет-трик вчера, до кучи.

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З > dauzhhhhh 6 апреля, 22:28

      гол Хетафе.
      Не пиши х**ню, разговор КАК забивал , а не как мяч от вратаря к чужой штрафной доставляли.

      0
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      Рейтинг: +259

      dauzhhhhh > Алексей З 19 часов назад

      Ну у тебя ж в твоем первом комменте ---"Голевой момент для себя Месси создавал сам, для Роналду другие."
      Я и пишу --"Не может нападающий всегда сам себе моменты голевые создавать"...Команда создает.Что для Месси, что для Роналду.

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      Рейтинг: +562

      avera 6 апреля, 14:58

      Что же сам случайно столько не наколотил?

      2
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З > avera 6 апреля, 16:08

      Чисто российский дебилизм , когда нет аргументов сразу вопрос - " А ты ? "

      1
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      ...
      Рейтинг: +1387

      Fin035 > Алексей З 6 апреля, 18:20

      Зачем спорить с теми, у кого IQ сопоставим детскому капризу по жизни?!)

      0
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