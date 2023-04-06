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  • Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану»

Агуэро – о лучших голах Месси и Роналду: «У Криштиану либо со штрафных, либо случайные. То, что делает Лео, невозможно для Криштиану»

6 апреля 2023, 14:52
5

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро на стриме проанализировал нарезку лучших голов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Посмотри голы Роналду. Все либо случайные, либо со штрафных. У Месси же все лучшие голы – с сумасшедших углов.

У Карима Бензема и Рауля голы лучше, чем у Роналду.

Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после обводки пятерых соперников.

Кто играет лучше – Месси или Роналду? Конечно, Лео, о чем ты говоришь? То, что делает Месси, невозможно для Криштиану», – считает Агуэро.

  • Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.
  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • Лео летом станет свободным агентом. Криштиану в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым футболистом.

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра Аль-Наср ПСЖ Месси Лионель Агуэро Серхио Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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avera
1680782296
Что же сам случайно столько не наколотил?
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Play
1680791727
70% голов Месси одинаковые, протащил мяч и стрельнул в угол. У Роналду больше красивых и разнообразных голов, на его гол Ювентусу, у того же Месси до сих пор слюни текут. А от Агуэро чего ещё можно ожидать, человек др*чит на фотку Месси по три раза на дню.
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Fialet
1680800253
Какой смысл спрашивать у мессинского жополиза.
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Medved2468
1680802460
То есть получается, что Роналду забил 834 гола, из которых штук 70(+-) со штрафных, а остальные, условно, 764 - случайные. Агуэро там на пенсии на травку подсел, чтоли?
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Korsar_03
1680828850
Скажите Агуэро, чтобы завязывал бухать уже. Интересно, а после недавнего матча Барсы и Реала он посылал мадридистов?
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