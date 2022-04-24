Дрогба проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Новым президентом Федерации футбола Кот-д’Ивуара выбрали бизнесмена Ясина Идрисса Диалло. Во втором туре выборов он победил бывшего вице-президента организации Сори Диабате.
Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба выбыл в первом туре выборов.
- Предыдущий глава Федерации футбола Кот-д’Ивуара Огюстен Сиди Диалло умер в возрасте 61 года.
- Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год.
- В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.
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Источник: ВВС