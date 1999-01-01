Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

Дрогба проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Новым президентом Федерации футбола Кот-д’Ивуара выбрали бизнесмена Ясина Идрисса Диалло. Во втором туре выборов он победил бывшего вице-президента организации Сори Диабате.

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба выбыл в первом туре выборов.

  • Предыдущий глава Федерации футбола Кот-д’Ивуара Огюстен Сиди Диалло умер в возрасте 61 года.
  • Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год.
  • В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Руни, Дрогба, Агуэро и еще пять футболистов включены в Зал славы АПЛ
Дрогба зарегистрировали кандидатом на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара 1
Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ 1
Источник: ВВС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:10
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11