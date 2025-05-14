Колыванов – о приезде Дрогба в Россию: «Мы – топ, к нам все хотят приезжать»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал скорый визит в Россию Дидье Дрогба.

Дрогба поучаствует в матче легенд ЦСКА.

Дидье больше всего матчей в карьере провел за «Челси».

С лондонцами он брал Лигу чемпионов, АПЛ.

«Франческо Тотти не так давно приезжал же к нам, а теперь Дрогба – всем нравится Россия! Наверняка запомнился чемпионат мира, который мы провели на самом высоком уровне, по сравнению с другими странами. Мы – топ! К нам все хотят приезжать», – сказал Колыванов.