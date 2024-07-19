Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ

Английская Премьер-лига вспомнила экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина.
АПЛ на своих ресурсах анонсировала новый сезон, который стартует 16 августа
«Сколько недель до нового сезона?» – говорится в анонсе.
К посту приложена фотография Андрея Аршавина, который показывает 4 пальца после покера на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» (4:4). Также на фотографии присутствуют экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд и бывший центрфорвард «Челси» Дидье Дрогба.
- В минувшем сезоне АПЛ чемпионом привычно стал «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. 2-ю строчку занял «Арсенал». Тройку лидеров замкнул «Ливерпуль».
- Андрей Аршавин провел в майке Арсенала 144 поединка.
- В них россиянин сумел записать в актив 31 гол и 45 голевых пасов.
Источник: социальные сети АПЛ