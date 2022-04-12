Дрогба зарегистрировали кандидатом на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет участвовать в выборах президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Голосование запланировано на 23 апреля. Всего зарегистрированы шесть кандидатов.
Помимо Дрогба, это Ятте Эллеле Жан-Батист, Арно Ака, Лоран Куаку, Идрисс Диалло и Сори Диабате.
- Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год.
- В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.
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Источник: Africa News