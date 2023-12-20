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    • Что это за команда, которую может возглавить Слуцкий? Оттуда сбегали Дрогба и Анелька

    Что это за команда, которую может возглавить Слуцкий? Оттуда сбегали Дрогба и Анелька


    3
    Голосов: 3
    20.12.2023 23:20
    Клуб очень давно не был чемпионом.

    Российский футбол взбудоражила новость о том, что Леонид Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Пока о вероятном назначении говорят лишь инсайдеры. Сообщается, что Слуцкий в ближайшее время отправится в Китай на переговоры. Что же это за клуб, интересующийся (или нет?) одним из самых популярных российских тренеров? Давайте разбираться.

    Клубом владеет компания Greenland Group – один из крупнейших в стране операторов недвижимости.

    В минувшем розыгрыше китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место. От чемпиона, «Шанхай Порт», команда отстала на 11 очков. Турнир завершился в начале ноября. Лучшим бомбардиром клуба стал нападающий Сефас Малеле – анголец со швейцарским гражданством забил в чемпионате 11 голов.

    Всего в расширенном составе команды, представленном Transfermarkt, есть пять легионеров. Помимо Малеле, это американский защитник Макарио Хинг-Гловер, французский хавбек Ибраим Амаду (провел 102 матча за «Лилль»), камерунский нападающий Кристиан Бассогог и португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра (воспитанник «Ливерпуля»).

    Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 10,3 миллиона евро.

    Клуб играет на Шанхайском стадионе, вмещающем 72 тысячи зрителей. Средняя посещаемость команды в прошлом сезоне составила чуть больше 26 тысяч человек – это пятый показатель в лиге. Интересно, что на матчи чемпиона в этом же городе собирается куда меньше болельщиков.

    Главный тренер команды – 62-летний У Цзиньгуй. Он занимает пост с 2022 года. Впервые возглавил «Шанхай Шэньхуа» 21 год назад и с тех периодически возвращается в клуб – то в роли тренера, то в роли технического директора.

    «Шанхай Шэньхуа» был основан в 1993 году. Два года спустя стал чемпионом страны. Семь раз выигрывал серебро чемпионата. Последний – в 2006-м. Клуб несколько раз менял название – вместе с приходом новых спонсоров.

    Было время, когда за «Шанхай Шэньхуа» играли настоящие звезды. В 2012 году клуб подписал двух нападающих «Челси»Дидье Дрогба и Николя Анелька. Француз пришел в команду раньше товарища и стал ее играющим тренером. Провел в Шанхае один сезон. В 32 матчах забил 5 голов. Ивуарийский форвард выступал в Китае полсезона и показал вполне достойную статистику: 8 голов в 11 встречах.

    Из-за финансовых проблем клуб перестал выплачивать своим игрокам зарплату, после чего Дрогба и Анелька расторгли контракты и вернулись в Европу.

    А еще за «Шанхай Шэньхуа» играл младший брат Александра Глеба Вячеслав. Белорусский нападающий перешел туда в 2009 году, провел в команде один сезон, забив 7 голов в 27 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: travel.sygic.com, inf.news, Thomas Bakker yangyuanyong ChinaFotoPress / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      trabzizik 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +2843

      моэм 21 декабря, 13:17

      Слуцкий умеет поставить игру , если не мешают , вдруг разом "поумневшие" руководители , когда команда выходит в лидеры....но это полбеды , хуже когда люди типа Сайманова в ходе игр начинают распродажу лидеров созданной практически с нуля команды ....пожелаю Леониду Викторовичу больших успехов - это умеющий работать ПРОФИ ...китайцы таких ценят , потому и зовут .

      1
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      Рейтинг: +25458

      bset 21 декабря, 12:00

      "один из крупнейших в стране операторов недвижимости". Ну понятно. Пока Слуцкий туда приедет, проведет сезон-два и деньги начнут заканчиваться.

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      Рейтинг: +2365

      Таврида 20 декабря, 23:52

      "Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 10,3 миллиона евро". Они там игроков по дешевке через Авито набрали?

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