Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Информацию сообщил официальный сайт клуба. Контракт со специалистом вступит в силу с 1 января 2024 года. Расскажем немного об этой команде.

Клубом владеет компания Greenland Group – один из крупнейших в стране операторов недвижимости.

В минувшем розыгрыше китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место. От чемпиона, «Шанхай Порт», команда отстала на 11 очков. Турнир завершился в начале ноября. Лучшим бомбардиром клуба стал нападающий Сефас Малеле – анголец со швейцарским гражданством забил в чемпионате 11 голов.

Всего в расширенном составе команды, представленном Transfermarkt, есть пять легионеров. Помимо Малеле, это американский защитник Макарио Хинг-Гловер, французский хавбек Ибраим Амаду (провел 102 матча за «Лилль»), камерунский нападающий Кристиан Бассогог и португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра (воспитанник «Ливерпуля»).

Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 10,3 миллиона евро.

Клуб играет на Шанхайском стадионе, вмещающем 72 тысячи зрителей. Средняя посещаемость команды в прошлом сезоне составила чуть больше 26 тысяч человек – это пятый показатель в лиге. Интересно, что на матчи чемпиона в этом же городе собирается куда меньше болельщиков.

В середине 2000-х командой руководил Валерий Непомнящий. А до прихода Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» тренировал 62-летний У Цзиньгуй. Он занимал пост с 2022 года. Впервые возглавил эту команду 21 год назад и с тех периодически возвращается в клуб – то в роли тренера, то в роли технического директора.

«Шанхай Шэньхуа» был основан в 1993 году. Два года спустя стал чемпионом страны. Семь раз выигрывал серебро чемпионата. Последний – в 2006-м. Клуб несколько раз менял название – вместе с приходом новых спонсоров.

Было время, когда за «Шанхай Шэньхуа» играли настоящие звезды. В 2012 году клуб подписал двух нападающих «Челси» – Дидье Дрогба и Николя Анелька. Француз пришел в команду раньше товарища и стал ее играющим тренером. Провел в Шанхае один сезон. В 32 матчах забил 5 голов. Ивуарийский форвард выступал в Китае полсезона и показал вполне достойную статистику: 8 голов в 11 встречах.

Из-за финансовых проблем клуб перестал выплачивать своим игрокам зарплату, после чего Дрогба и Анелька расторгли контракты и вернулись в Европу.

А еще за «Шанхай Шэньхуа» играл младший брат Александра Глеба Вячеслав. Белорусский нападающий перешел туда в 2009 году, провел в команде один сезон, забив 7 голов в 27 матчах.