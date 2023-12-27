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  • Рассказываем о команде, которую возглавил Слуцкий. Оттуда сбегали Дрогба и Анелька

Рассказываем о команде, которую возглавил Слуцкий. Оттуда сбегали Дрогба и Анелька

Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Информацию сообщил официальный сайт клуба. Контракт со специалистом вступит в силу с 1 января 2024 года. Расскажем немного об этой команде.

Клубом владеет компания Greenland Group – один из крупнейших в стране операторов недвижимости.

В минувшем розыгрыше китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место. От чемпиона, «Шанхай Порт», команда отстала на 11 очков. Турнир завершился в начале ноября. Лучшим бомбардиром клуба стал нападающий Сефас Малеле – анголец со швейцарским гражданством забил в чемпионате 11 голов.

Всего в расширенном составе команды, представленном Transfermarkt, есть пять легионеров. Помимо Малеле, это американский защитник Макарио Хинг-Гловер, французский хавбек Ибраим Амаду (провел 102 матча за «Лилль»), камерунский нападающий Кристиан Бассогог и португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра (воспитанник «Ливерпуля»).

Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 10,3 миллиона евро.

Клуб играет на Шанхайском стадионе, вмещающем 72 тысячи зрителей. Средняя посещаемость команды в прошлом сезоне составила чуть больше 26 тысяч человек – это пятый показатель в лиге. Интересно, что на матчи чемпиона в этом же городе собирается куда меньше болельщиков.

В середине 2000-х командой руководил Валерий Непомнящий. А до прихода Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» тренировал 62-летний У Цзиньгуй. Он занимал пост с 2022 года. Впервые возглавил эту команду 21 год назад и с тех периодически возвращается в клуб – то в роли тренера, то в роли технического директора.

«Шанхай Шэньхуа» был основан в 1993 году. Два года спустя стал чемпионом страны. Семь раз выигрывал серебро чемпионата. Последний – в 2006-м. Клуб несколько раз менял название – вместе с приходом новых спонсоров.

Было время, когда за «Шанхай Шэньхуа» играли настоящие звезды. В 2012 году клуб подписал двух нападающих «Челси»Дидье Дрогба и Николя Анелька. Француз пришел в команду раньше товарища и стал ее играющим тренером. Провел в Шанхае один сезон. В 32 матчах забил 5 голов. Ивуарийский форвард выступал в Китае полсезона и показал вполне достойную статистику: 8 голов в 11 встречах.

Из-за финансовых проблем клуб перестал выплачивать своим игрокам зарплату, после чего Дрогба и Анелька расторгли контракты и вернулись в Европу.

А еще за «Шанхай Шэньхуа» играл младший брат Александра Глеба Вячеслав. Белорусский нападающий перешел туда в 2009 году, провел в команде один сезон, забив 7 голов в 27 матчах.

Комментарии (13)
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Таврида
1703105568
"Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 10,3 миллиона евро". Они там игроков по дешевке через Авито набрали?
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моэм
1703153851
Слуцкий умеет поставить игру , если не мешают , вдруг разом "поумневшие" руководители , когда команда выходит в лидеры....но это полбеды , хуже когда люди типа Сайманова в ходе игр начинают распродажу лидеров созданной практически с нуля команды ....пожелаю Леониду Викторовичу больших успехов - это умеющий работать ПРОФИ ...китайцы таких ценят , потому и зовут .
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JIEGEHDA
1703658556
Чемпион в них хороший. Если сможешь поставить игру в пас то считай что это половина победы. Ну и подцепить себе в аренду парочку наших молодых ребят. Пусть себя покажут в этом клубе а уже дальше клубы уровня топ возьмут К себе с хорошей зарплатой ))
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zigbert
1703665380
Слуцкого берут китайцы скорей всего за прежние заслуги. Последний провал в Рубине говорит об обратном. Да и потом серьезный человек не будет себя связывать с шоу-бизнесом. Заранее конечно нельзя обрекать Слуцкого на неудачу. Для него это конечно будет новым вызовом. Но тут как говорится "или пан или пропал".
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Plyash
1703932521
Что-то мне подсказывает,что Слуцкер долго не протянет,развалит команду аналогично Рубину.В Китае хоть и знают русский мат,но из уст Слуцкера его понять будет сложно. Всё бы ничего,да как-бы за державу стыдно не стало...Лучше бы туда нашего полевого командира пригласили,у него хоть нервы стальные. Рад буду ошибиться.
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моэм
1704096227
Контракт заключён ровно на 1 сезон , хотя с тренерами обычно практикуют 1+1...с одной стороны можно предположить . что Слуцкий дисквалифицировался.....с другой шоу помогло Слуцкому отвлечься , пережить и набраться сил после Рубина , где на него навешали всех собак , половина из которых не его....и что здесь правда мы скоро поймём , боюсь это последний шанс Леонида Викторовича .
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Mirak92
1704101164
SLUTSKY???ННебесная Шлюх....а??)))
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Андрій-Ге55-google
1705823963
А пАчему никто ни разу до сих пор не ниписал что он предатель?Сменить спортивное гражданство на французское низзя, а вот на канадское можно, а в китай можно, а в израиль низзя, а в турцию можно и т.д.Я растерялася
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