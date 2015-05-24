Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дидье Дрогба - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1978 (48)
#11 | Нападающий
188 см | 82 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челси
28
4
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
3 : 1
24.05.2015
Сандерленд
1' - 30'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1 : 1
10.05.2015
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1 : 0
03.05.2015
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Лестер
1 : 3
29.04.2015
Челси
1' - 120'
48'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
0 : 0
26.04.2015
Челси
46' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
1 : 0
18.04.2015
Манчестер Юнайтед
1' - 120'
53'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
12.04.2015
Челси
1' - 120'
60'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Челси
2 : 1
04.04.2015
Сток Сити
57' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Челси
1 : 1
15.03.2015
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вест Хэм
0 : 1
04.03.2015
Челси
90' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
1 : 1
21.02.2015
Бернли
84' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Челси
1 : 0
11.02.2015
Эвертон
70' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
07.02.2015
Челси
1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
1 : 1
31.01.2015
Манчестер Сити
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
2 : 0
10.01.2015
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Тоттенхэм
5 : 3
01.01.2015
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Саутгемптон
1 : 1
28.12.2014
Челси
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2 : 0
26.12.2014
Вест Хэм
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
0 : 2
22.12.2014
Челси
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2 : 0
13.12.2014
Халл Сити
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 1
06.12.2014
Челси
67' - 90'
83'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
3 : 0
03.12.2014
Тоттенхэм
1' - 67'
22'
19'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сандерленд
0 : 0
29.11.2014
Челси
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
2 : 0
22.11.2014
Вест Бромвич
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 2
08.11.2014
Челси
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
2 : 1
01.11.2014
Куинз Парк Рейнджерс
64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
26.10.2014
Челси
1' - 90'
53'
22'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
18.10.2014
Челси
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Челси
3 : 0
27.09.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.09.2014
Челси
86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Эвертон
3 : 6
30.08.2014
Челси
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Челси
2 : 0
23.08.2014
Лестер
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Бернли
1 : 3
18.08.2014
Челси
84' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+