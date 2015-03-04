Дидье Дрогба - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Дрогба
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Дрогба
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1978 (44 года)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|28
|4
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -30'
|Челси (Лондон)
|3:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|03.05.2015
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|29.04.2015
|1' -94'
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Челси (Лондон)
|48'
|26.04.2015
|46' -95'
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|18.04.2015
|1' -95'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|53'
|12.04.2015
|1' -95'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|60'
|04.04.2015
|57' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|15.03.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|04.03.2015
|90' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|90'
|21.02.2015
|84' -94'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|11.02.2015
|70' -95'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.02.2015
|1' -65'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Челси (Лондон)
|31.01.2015
|79' -90'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.01.2015
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|5:3
|Челси (Лондон)
|28.12.2014
|73' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|26.12.2014
|82' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|22.12.2014
|85' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Челси (Лондон)
|13.12.2014
|78' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|06.12.2014
|67' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Челси (Лондон)
|83'
|03.12.2014
|1' -67'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|22' 19'
|29.11.2014
|75' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Челси (Лондон)
|22.11.2014
|83' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.11.2014
|90' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Челси (Лондон)
|01.11.2014
|64' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.10.2014
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Челси (Лондон)
|53' 22'
|18.10.2014
|90' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.09.2014
|86' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Челси (Лондон)
|30.08.2014
|89' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:6
|Челси (Лондон)
|23.08.2014
|80' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|18.08.2014
|84' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Челси (Лондон)