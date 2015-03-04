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    Дидье Дрогба - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дидье
    Фамилия Дрогба
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 1978 (44 года)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 28 4 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 1' -30' Челси (Лондон) 3:1 Сандерленд (Сандерленд)
    10.05.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    03.05.2015 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    29.04.2015 1' -94' Лестер (Лестер) 1:3 Челси (Лондон)
    48'
    26.04.2015 46' -95' Арсенал (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    18.04.2015 1' -95' Челси (Лондон) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    53'
    12.04.2015 1' -95' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Челси (Лондон)
    60'
    04.04.2015 57' -90' Челси (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    15.03.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    04.03.2015 90' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Челси (Лондон)
    90'
    21.02.2015 84' -94' Челси (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    11.02.2015 70' -95' Челси (Лондон) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    07.02.2015 1' -65' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Челси (Лондон)
    31.01.2015 79' -90' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    10.01.2015 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    01.01.2015 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 5:3 Челси (Лондон)
    28.12.2014 73' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Челси (Лондон)
    26.12.2014 82' -90' Челси (Лондон) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    22.12.2014 85' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Челси (Лондон)
    13.12.2014 78' -90' Челси (Лондон) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    06.12.2014 67' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Челси (Лондон)
    83'
    03.12.2014 1' -67' Челси (Лондон) 3:0 Тоттенхэм (Лондон)
    22' 19'
    29.11.2014 75' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Челси (Лондон)
    22.11.2014 83' -90' Челси (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    08.11.2014 90' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Челси (Лондон)
    01.11.2014 64' -90' Челси (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.10.2014 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Челси (Лондон)
    53' 22'
    18.10.2014 90' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    27.09.2014 Был в запасе Челси (Лондон) 3:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    21.09.2014 86' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Челси (Лондон)
    30.08.2014 89' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:6 Челси (Лондон)
    23.08.2014 80' -90' Челси (Лондон) 2:0 Лестер (Лестер)
    18.08.2014 84' -90' Бернли (Бернли) 1:3 Челси (Лондон)
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