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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 21 февраля 2015
Челси
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
12'
Б. Иванович
80'
Б. Ми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Луис
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ми
Пас отдал
К. Триппьер
77'
Замена
С. Воукс
️️️️
М. Кайтли
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
70'
Желтая карточка
Б. Иванович
69'
Красная карточка
Н. Матич
68'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Куадрадо
62'
61'
Желтая карточка
М. Кайтли
40'
Желтая карточка
Д. Бойд
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Э. Азар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
8
Оскар
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ОП
3
Дэвид Джонс
ОП
21
Джордж Бойд
ПП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
16
Луис
26
Терри
20
Иванович
4
Зума
8
Оскар
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
7
Куадрадо
19
Коста
4-2-2-2
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
5
Кин
5
Шекелл
37
Эрфилд
3
Джонс
21
Бойд
28
Кайтли
35
Барнс
28
Ингс
7
Куадрадо
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Куадрадо
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
16
Луис
11
Дрогба
11
Дрогба
16
Луис
28
Кайтли
19
Воукс
19
Воукс
28
Кайтли
Остались в запасе
Челси
Бернли
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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