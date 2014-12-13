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АПЛ 2026/2027
Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 13 декабря 2014
Челси
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
7'
Э. Азар
68'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Халл Сити
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
82'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
80'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Оскар
78'
74'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Н. Елавич
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Азар
68'
65'
Желтая карточка
Д. Честер
64'
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Алуко
60'
Красная карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Д. Коста
58'
56'
Желтая карточка
А. Брюс
Желтая карточка
Г. Кэхилл
38'
Желтая карточка
Виллиан
30'
26'
Желтая карточка
Д. Мейлер
15'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
10'
Замена
А. Брюс
️️️️
М. Доусон
9'
Травма
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Оскар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛАЗ
33
Кертис Дэйвис
(К)
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПАЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Соне Алуко
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
16
Луис
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
12
Оби Микел
18
Матич
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
19
Коста
3-3-2-2
1
МакГрегор
33
Дэйвис
17
Честер
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
14
Алуко
18
Елавич
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
8
Оскар
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Оскар
20
Доусон
4
Брюс
4
Брюс
20
Доусон
14
Алуко
11
Брэди
11
Брэди
14
Алуко
18
Елавич
11
Рамирес
11
Рамирес
18
Елавич
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
32
Марк Шварцер
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Челси - Халл Сити
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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