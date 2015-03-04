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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 04 марта 2015
Вест Хэм
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Челси
23'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
90'
+6
Желтая карточка
Д. Дрогба
90'
+5
Замена
Л. Реми
️️️️
Э. Азар
90'
+2
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
Замена
Нене
️️️️
Ш. Куяте
86'
74'
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
70'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
К. Нолан
67'
Желтая карточка
Д. Коллинс
43'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Рамирес
16'
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Ш. Куяте
15'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
У. Рид
9'
Травма
У. Рид
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Кевин Нолан
(К)
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
4
Курт Зума
ОП
7
Рамирес
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
4
Нолан
19
Даунинг
16
Нобл
25
Сахо
13
Валенсия
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
4
Зума
7
Рамирес
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
19
Коста
23
Рид
39
Коллинс
39
Коллинс
23
Рид
8
Куяте
12
Нене
12
Нене
8
Куяте
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
10
Азар
14
Реми
14
Реми
10
Азар
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Хэм - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:45 (прямая)
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