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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 21 сентября 2014
Манчестер Сити
21.09.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Челси
85'
Ф. Лэмпард
71'
А. Шюррле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
86'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Милнер
85'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
А. Коларов
78'
77'
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Х. Навас
️️️️
Фернандиньо
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Б. Санья
️️️️
Э. Джеко
69'
Вторая желтая
П. Хавьер Сабалета
66'
66'
Желтая карточка
Д. Коста
63'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Виллиан
62'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Я. Туре
43'
Желтая карточка
Д. Сильва
40'
39'
Желтая карточка
Н. Матич
34'
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
32'
Желтая карточка
Фернандиньо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
5
Мангала
5
Сабалета
42
Туре
5
Фернандиньо
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
18
Матич
4
Фабрегас
7
Рамирес
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
10
Джеко
3
Санья
3
Санья
10
Джеко
5
Фернандиньо
16
Навас
16
Навас
5
Фернандиньо
11
Коларов
8
Лэмпард
8
Лэмпард
11
Коларов
10
Виллиан
12
Оби Микел
12
Оби Микел
10
Виллиан
7
Рамирес
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Рамирес
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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