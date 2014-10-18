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Кристал Пэлас - Челси
Кристал Пэлас - Челси: обзор матча 18 октября 2014
Кристал Пэлас
18.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90'
Ф. Кэмпбелл
6'
Оскар
51'
С. Фабрегас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Челси
90'
+1
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
В. Заа
90'
86'
Замена
М. Салах
️️️️
Э. Азар
Замена
В. Заа
️️️️
Д. МакАртур
69'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Панчеон
69'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Д. Ледли
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Оскар
Вторая желтая
Д. Делэйни
43'
42'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Виллиан
41'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
41'
40'
Красная карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. Делэйни
30'
6'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
4
Хангеланд
16
Келли
16
Ледли
11
МакАртур
11
Боласи
15
Йединак
40
Панчеон
22
Кэмпбелл
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
14
Реми
16
Ледли
5
Мариаппа
5
Мариаппа
16
Ледли
40
Панчеон
6
Гедиура
6
Гедиура
40
Панчеон
11
МакАртур
10
Заа
10
Заа
11
МакАртур
10
Виллиан
16
Луис
16
Луис
10
Виллиан
10
Азар
10
Салах
10
Салах
10
Азар
14
Реми
11
Дрогба
11
Дрогба
14
Реми
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Челси
13
Уэйн Хеннесси
ВР
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кристал Пэлас - Челси
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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